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Çanakkaleli balıkçının lüfer sevinci! 15 bin tane yakaladı

#Çanakkale#Lüfer#Balık
Çanakkaleli balıkçının lüfer sevinci 15 bin tane yakaladı

Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul (46) ve tayfaları, 11 metre boyundaki 'Mercan- 2' isimli tekneyle balık avlamak için denize açıldı, bıraktıkları ağlarla 15 bin tane lüfer yakaladı. Balık dolu ağlar tekneye güçlükle çekilirken, binlerce lüfer ise tayfalar ve köylülerin yardımıyla ağlardan 10 saatte temizlenebildi.

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Marmara Denizi’nde son gülerde yaşanan lüfer bolluğu, palamutta beklediğini bulamayan balıkçıların yüzünü güldürdü. Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanı’ndan avlanmak için dün denize açılan 'Mercan- 2' isimli balıkçı teknesi, avladığı rekor sayıdaki lüfer balığıyla geri döndü. Teknenin reisi Mehmet Kul ve tayfaları, lüfer avlamak için denizde gezerken, bir anda yunus balıklarının hareketlendiğini gördü.

Yunus balıklarının peşinden giden Mehmet Kul, lüfer sürüsünü görünce tayfalarına ağı denize bırakmasını söyledi. Lüfer sürüsünün etrafını ağlarla çeviren Mehmet Kul ve tayfaları, bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekmeye başladı. Neredeyse bütün gözleri lüferle dolan ağlar saatlerce süren mücadele sonunda tekneye alınabildi. Her yeri ağlardaki balıkla dolan tekne, Aksaz Limanı’na ise batma riskine karşı yavaş yavaş dönebildi. Balık dolu teknenin geldiğini gören sahildeki vatandaşlar, manzara karşısında gözlerine inanamadı. Teknenin gelişini ve balık dolu ağları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkaleli balıkçının lüfer sevinci 15 bin tane yakaladı

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"TEKNENİN BATMASINDAN ENDİŞE ETTİK"

'Mercan-2' isimli teknenin sahibi Mehmet Kul, 30 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, "Dün limandan avlanmak için denize açıldık. Saat 16.00 sıralarında önce yunusları gördük. Lüfer sürüsünü kovaladığını düşünerek, peşlerinden gittik. Bir süre sonra da lüfer sürüsünün içine girdik. Tayfalarıma hemen ağın uçunu denize attırdım. Sonra da balık sürüsünün etrafını çevirdim. Ağların içinde tahminimizden çok daha fazla balık olduğunu görünce ben bile inanamadım ve teknedeki ikinci takım ağı da denize bıraktık. Sonrasında ağların gözünün lüferle dolduğunu gördük. Ağları tekneye çok zor çektik. Bir bölümünü çektikten sonra teknede yer kalmadı. Teknenin batmasından da endişe ettik. Yavaş yavaş ağları tekneye aldık ve limana döndük. Köyde bizi karşılayanlar da gözlerine inanamadı. Marmara bölgesinde, bizim alamana dediğimiz tekneler ile yapılan lüfer avcılığında rekor sayılacak bir balık avı oldu. Saat 18.00’de ağlardaki balıkları temizlemeye başladık. Köylüler de bize yardım etti ancak balıkların ağlardan temizlenmesi sabah saat 09.00’u buldu. Ağlardan eşe dosta ücretsiz dağıttığımız balıklar hariç 15 bin tane lüfer çıktı. Balıkların bir bölümünü kabzımala verdik, bir bölümünü ise tekneden vatandaşa kilosunu 50 liradan sattık. Bu sayede vatandaş da uzun bir aradan sonra lüfer balığını ucuza yeme imkanı buldu" dedi.

Çanakkaleli balıkçının lüfer sevinci 15 bin tane yakaladı

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#Çanakkale#Lüfer#Balık