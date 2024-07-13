Çanakkaleli balıkçı İlker Özdemir: Yunan botu bize ölümüne çarptı

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ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkisinde balık avlamak için önceki sabah saatlerinde 12 metrelik ‘Kızıl Elma’ isimli teknesiyle denize açıldı. Özdemir’in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Bir süre çevrelerinde dolanan bot, daha sonra tekneye çarparak hasar verdi. Özdemir durumu bildirince bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Balıkçı teknesi Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada’nın Kuzu Limanı’na yanaştırıldı. Teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğlu ise ambulansla götürüldüğü Gökçeada Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BATMAMIZI BEKLEDİLER

Balıkçı İlker Özdemir yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: “Kötü şeyler yaşadık. Denizde balık avlıyorduk. Kendi karasularımızdaydık. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu. Dikmeler olmasa kamara üstümüze yatmıştı. Bir tur döndüler. İkinci turu döndüklerinde, giderler artık diye düşündük. Çünkü bulunduğumuz alan çok alakasız bir yer. 11.5 mil Yunan adasından uzaktaydık. Biz de o rahatlıkla çalışıyorduk. Efe Yunan Sahil Güvenlik botunun teknemize çarpmasını kayıt altına almış. Çarpmadan sonra zaten her şey çöktü. Batmayı önledik. Sahil Güvenlik’i aradık. Ekipler 18 dakika içerisinde bize ulaştı. Ama tabii Yunanlar kaçtı. 1-2 dakika kadar batmamızı beklediler. Sonra uzaklaştılar.

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HASARIMIZ ÇOK BÜYÜK

Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hasar büyük. Kamara olduğu gibi çökmüş. Teknenin her yeri oynamış. Her yara kapanır ama önemli olan bundan sonrası için bir şeyler yapmak. Oralardayız, gene avlanıyoruz. Biz vazgeçmedik. Her zaman mücadelemizi ediyoruz. Oğlum evde yaralı. Çarpmayla teknenin pencere camları patlayınca çok yara aldık. Her yerimizde hâlâ küçücük cam parçaları var. Efe’nin de kolu kötü durumda. O yaraları elbette atlatırız. Devletimiz her yerde yardımımıza gelecektir. Kendi sularımızda buna cüret etmeleri kayıtlarda var. Direkt bize temasla batırmak için hamle yaptılar. Onlarda da hasar var. Çok şaşkınız.”

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SAHİL GÜVENLİK’TEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada “Olayla ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk deniz yetki alanları içerisinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir” denildi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ’NDEN ‘ANİDEN ROTA DEĞİŞTİRDİ’ İDDİASI

Tepkiler artınca Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan açıklama geldi. Çarpışmanın balıkçı teknesinin ani rota değişikliği yapması üzerine yaşandığı ve hadisenin Yunan sularında meydana geldiği öne sürüldü. Yunan Sahil Güvenlik gemisinin hasarı tespit etmek ve balıkçı gemisine her türlü yardım sağlamak üzere bölgede kaldığı, ancak teknenin Türk kıyısına doğru uzaklaştığı iddia edildi. İlker Özdemir’e ait balıkçı teknesi geçen yıl da aynı bölgede Yunan ekiplerinin tacizine uğramıştı.