Vatandaş fark edince yardım istedi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan unsurlarını böyle kovaladı | 'Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 12:31

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, Gökçeada ilçesi açıklarındaki Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi. İlker Özdemir ve tayfası balık avı için denize açıldı. Bir süre sonra bölgeye Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir’in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi.

Özdemir, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

"BURALARDAYIZ"

Özdemir, olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Bu bölgede avlanıyoruz. Burası Zürafa Kayalığı yine aynı yerlerdeyiz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler. Dün de geldiler ama bu sefer büyük gemiyle geçtiler. Allah'tan bir sorun yaşamadık ama Türk Sahil Güvenlik botunu aradık. Muhtemelen su üstünden görüp kaçıyorlar. Buralardayız daha ne yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi.

