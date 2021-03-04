Çanakkale'den acı haber! Göçüğün yaşandığı maden ocağında işçinin cesedine ulaşıldı

Kalkım beldesi Karaaydın köyü Döşemedere mevkisinde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görevli madenciler tarafından yürütüldü.

İşçi Gazi Baytimur'a (34) ulaşılması için bölgede jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait kadavra köpeği de kullanıldı.

Çalışmalar sonucunda Baytimur'un cansız bedenine ulaşıldı.

İşçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçedeki maden ocağında 1 Mart'ta meydana gelen göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.