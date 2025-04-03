Çanakkale'den acı haber: 5 göçmen yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.