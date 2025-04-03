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Çanakkale'den acı haber: 5 göçmen yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Göçmen#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:08

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkaleden acı haber: 5 göçmen yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkaleden acı haber: 5 göçmen yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı

Çanakkaleden acı haber: 5 göçmen yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı

 

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#Çanakkale#Göçmen#Deniz

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