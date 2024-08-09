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Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

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#Çanakkale#Bayramiç#Yangın
Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 20:00

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Cazgirlar köyü yakınlarında yerleşim alanında çıkan ve ziraat alanına sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Cazgirlar köyü yakınlarında saat 17.54'de yerleşim alanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ziraat alanına sıçrayan ve ormanlık alana doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ve su ikmal aracı, toplam 74 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#Çanakkale#Bayramiç#Yangın

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