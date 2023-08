Çanakkale'deki orman yangınından geriye bu görüntüler kaldı... 'Bir saatte her şey yandı'

Haberin Devamı

Çanakkale'de 3’üncü günde kontrol altına alınan yangında bazı köylerde yaşayan vatandaşların evleri, tarım aletleti ve eşyaları yandı, hayvanları öldü. Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Muhammet Badak, evinin bir bölümünün yandığını, yaklaşık 30 hayvanının öldüğünü, köpeklerinden birinin kaybolduğunu belirtti. Badak, yangının kendilerine 6-7 kilometre mesafe uzakta başladığını belirterek, "Uzak bir köyden başlamış yangın ama çok kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bizim bölgeye geldi ve tufan gibi her şey yandı bitti. Görüldüğü üzere traktör, samanlık, konteyner, evimizin çatısı, her şey, orman, hiçbir şey kalmadı. Hayvanlarımız da vardı, onlar da yandı. Yaklaşık 30 hayvanım yandı, diğerlerini kurtardık. Köpeklerim vardı 2 tane, birisi kayıp, diğerini buldum" dedi.

'YENİDEN SİL BAŞTAN BAŞLAYACAĞIZ'

Yangının köye ulaşacağını düşünmediğini dile getiren Badak, "Ben buraya geleceğine çok ihtimal vermiyordum. Aradım, bizde bir şey olup olmadığını sordum, bana uzak köyde yangın olduğunu söylediler. 6-7 kilometre mesafedeydi, rüzgarın da etkisiyle 1 saatte her şey yanmış oldu. Yapacak bir şey yok, ayağımız takıldı diye yürümekten vazgeçecek değiliz, yeniden sil baştan başlayacağız" diye konuştu.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Yağcılar köyünden Mehmet İrfan Dülger de evinin alevlere teslim olduğunu, her şeyini yangında kaybettiğini anlatarak, "Aniden bir ateşle karşı karşıya kaldık. Arka taraftan geldi alevler. Yangın başladığında bölgedeydik ama sonradan jandarma bizi tahliye etti. Tahliye ettikten sonra zaten her yer yanmış. Hayvanların bazılarını kurtarmaya geri geldim ama kurtaramadım. Her şeyim gitti, hesabını kitabını yapamam. Motosiklet, buzdolapları, tüm eşyalarımız yandı. Hayvanların bir kısmını sadece kurtarabildik. Her şeyi yaptırmaya kalksam en az 2 milyon gider. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

'AHIRLARIMIZ, BAĞLARIMIZ, ZEYTİNLİKLERİMİZ YANDI'

Yangının çıktığı nokta olan Damyeri köyünde oturan Senem Gezeroğlu, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Gezeroğlu, "İneklerin yanındaydım, onları kapatıp, döndüğümde dumanı gördüm. Komşular, yangının elektrik direğinden çıktığını söyledi. Müdahale başladı, uçaklar geldi ama yangın sönmedi. Ahırlarımız, bağlarımız, zeytinliklerimiz yandı. Meyve ağaçlarımız da yandı. Korktuk. Hayvanlara bir şey olmadı. Onlar başka tarlada otluyorlardı. Evin arkasındaki ağıla getirdik. Yemlerini, sularını verdik ve başlarında durduk. Onlar da can, bırakıp gidemedik. Daha önce böyle bir yangın olmadı. İlk kez böyle bir şey yaşadık" diye konuştu.

YANGININ ETKİLİ OLDUĞU BÖLGE, HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 2 bin 650'si orman, bin 430'su tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 bin 80 hektarda etkili olan yangın sonrası bölge helikopterle havadan görüntülendi.

YANGINDAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI