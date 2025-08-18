×
Çanakkale'deki orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi

#Çanakkale#Orman Yangını#Gelibolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 08:54

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan yerler dronla görüntülendi.

Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çanakkaledeki orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi

 Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.
TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDE YAŞAYANLAR EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Boşaltılan köylerde yangın riski azaldığı için isteğe bağlı olarak vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gece boyunca karadan yapılan müdahalelerin ardından yangının 00.15 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.

