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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

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#Çanakkale#Biga#Yangın
Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 10:29

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Biga'nın Söğütlüyalı mevkisindeki ormanda saat 07.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, treyler, itfaiye ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi.

Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2,8 hektar alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#Çanakkale#Biga#Yangın

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