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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

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#ÇANAKKALE#Orman#Yangın
Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 10:56

Çanakkale'de makilikte çıkıp, ormana ve askeri kışlaya sıçrayan yangın, 16 saatte kontrol altına alındı. Gelibolu ilçesindeki yangında 8 hektar alan zarar gördü.

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Kavakköy köyündeki makilikte, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, ormana sıçradı. Daha sonra 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası'na da sıçrayan alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale edildi. Havanın kararması ile alevlere, müdahale karadan devam etti.

Yoğun çabaların ardından yangın, saat 09.00 sıralarında 16 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 8 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. (DHA)

 

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#ÇANAKKALE#Orman#Yangın

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