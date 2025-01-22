Çanakkale’deki 5,2 büyüklüğünde deprem yaklaşan felaketi haber veriyor! ‘Bütün Marmara tehlike altında’

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Çanakkale Ayvacık açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremin tam olarak Edremit fayında, Edremit Körfezi’nin Kuzey Karadeniz sınırında meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Burası zaten aktif bir bölge. Bu fay, doğu kısımda körfezin bitimine yakın bölgede 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde deprem üretti. Midilli Adası kısmında 2017’de 6.3 ve 2024’te ise 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Midilli, Edremit Körfezi’nin çok yakınında güneybatıda yer alıyor” dedi.

Dün gece yaşanan depreme çok daha geniş bir açıdan bakmak gerektiğinden bahseden Süleyman Pampal, Çanakkale’deki 5,2 büyüklüğündeki depremin tüm Marmara Bölgesi’nde dikkatli olmamız gerektiği mesajını verdiğinin altını çizdi.

İSTANBUL DEPREMİNİ DOĞRUDAN TETİKLEMEZ AMA…

Pampal, “Biraz geniş açıdan bakacak olursak; Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) kuzey kolu dediğimiz ve 17 Ağustos 1999 depremini üreten fay, Edremit Körfezi çıkışına kadar uzanıyor. Ardından 1894’te kırılmış olan Adalar Fayı var, kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda devam ediyor” dedi ve ekledi:

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“Sonra ise Silivri açıklarından Boğaz çıkışına kadar uzanan doğu-batı doğrultulu Orta Marmara Fayı var. Bu fay da 1766’da iki tane yıkıcı deprem üretti. İstanbul depremi olarak varsaydığımız depremin meydana geleceğini düşündüğümüz fay da tam olarak burası. İstanbul depreminin kuzey kol üzerindeki Orta Marmara Fayı’nda meydana geleceğini biliyoruz. Bu sebeple Çanakkale’de oluşan depremin, beklenen İstanbul depremi ile doğrudan bir ilişkisi olmadığını, tetikleme etkisi yapacak büyüklükte olmadığını söyleyebilirim.”

GÜNEY KOL 7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR, TÜM MARMARA RİSK ALTINDA

Süleyman Pampal, “Dün geceki deprem bölgenin aktifliğini, tehlikenin yakın ve büyük olduğunu söylüyor. Bu deprem bize Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunun hareketli olduğunu gösteriyor. Bu hareketlilik şimdi değil, yüzyıllardır var. Kırılma devam ediyor. Güney kol, 7 civarı deprem üretme potansiyeli olan bir bölge” ifadelerine yer verdi.

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Çanakkale Edremit Körfezi’nde güney kolda meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Pampal'a göre aslında bütün Marmara'nın tehlike altında olduğunu gösteren önemli bir uyarı işareti. Peki nedir bu uyarı işaretleri? Süleyman Pampal şu detayları verdi:

-- Tüm bu depremler birbiriyle bağlantılı olabilir. Eğer batıda fay kırılıyorsa orta da kırılabilir, doğu kısım da kırılabilir. Kuzey Anadolu Fayı, herhangi bir yerinden ya da kolundan kırılıp 7 civarı deprem üretirse bu sürpriz olmaz.

-- KAF’ın güney kolu Sakarya’dan ayrılıp Pamukova, İznik, Bandırma, Çanakkale ve Balıkesir arasından güneye doğru dönüp Ege’ye devam ediyor. Bu fayın üzerinde çok sayıda deprem var. İznik’te 1065 yılında şehrin bir kısmını sular altında bırakacak yıkıcılıkta bir deprem olmuş. İznik’te büyük bir sismik boşluk söz konusu. Buradaki fayın en son 1065’te kırıldığını düşünürsek 7 civarı bir deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.

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-- KAF’ın güney kolunun orta kesimi ise Bursa’dır. Burada fay Bursa’nın içinden geçiyor. 1855’te Bursa’da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu bölgenin yeniden 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var.