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Çanakkale'de zeytinlik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Ayvacık#Yangın
Çanakkalede zeytinlik alanda yangın Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 12:41

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyündeki zeytinlik bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ayvacık Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

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#Çanakkale#Ayvacık#Yangın

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