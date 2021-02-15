MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de yollar kardan temizlendi
GeriGündem Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de yollar kardan temizlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de yollar kardan temizlendi
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE- Bursa karayolunda Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Çanakkale'de geçen hafta cumartesi akşamı başlayan ve dün gece yarısına kadar da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Çanakkale-Bursa karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar, yolda kaldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolu ekipleri, küreme çalışması yaptı.

Çanakkalede yollar kardan temizlendi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle