Çanakkale'de yollar kardan temizlendi

Çanakkale'de geçen hafta cumartesi akşamı başlayan ve dün gece yarısına kadar da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Çanakkale-Bursa karayolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar, yolda kaldı. Bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolu ekipleri, küreme çalışması yaptı.