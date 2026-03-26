×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de yolcu minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Yolcu Minibüsü #Trafik Kazası
Çanakkalede yolcu minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 09:42

Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir ilçe minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Minibüs ile otomobilde maddi hasar oluştu.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB minibüs, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G.'nin kullandığı 17 AP plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi, araçta aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

#Çanakkale#Yolcu Minibüsü #Trafik Kazası

