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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

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Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
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ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, yılın ilk gününde cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Güne bahardan kalma bir hava ile başlayan Çanakkale'de yeni yılı evlerinde karşılayan vatandaşlar, 2021'in ilk gününde de dışarıya çıkamayınca şehrin sokakları ve Kordonboyu boş kaldı

Denetim noktalarındaki polis ekipleri ise, trafikte seyreden araçları durdurarak sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Çanakkalede yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

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