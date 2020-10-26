Çanakkale'de yaşayan ABD vatandaşı evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki ABD vatandaşı evinde ölü bulundu.
Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Shapsough Bachkhat'ı 4 gündür görmeyen komşuları durumu polise bildirdi.
Polis ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı açtırarak eve girdi.
Evde arama yapan ekipler, Bachkhat'ın cansız bedenini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shapsough Bachkhat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bachkhat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ABD vatandaşı Bachkhat'ın yurt dışında yaşayan 3 kızı olduğu öğrenildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle