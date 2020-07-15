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AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 19:30,Son Güncelleme:

Çanakkale'de yangın! 2 hektar makilik alan zarar gördü

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Çanakkale'de yangın! 2 hektar makilik alan zarar gördü
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine çıkan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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