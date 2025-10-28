Çanakkale'de yakalandı! Gözlerine inanamadı: 1 metre 74 santim uzunluğunda | 'Ölüm pahasına mücadele ettim'

Haberin Devamı

Lüleburgaz’da balıkçı dükkanı işleten Kadir Çokivgen, arkadaşlarıyla birlikte Ege Denizi’nin Çanakkale yakınlarında balık avlamaya gitti. Kayalıklarda avlanan Çokivgen, oltasına takılan balığı kıyıya çekmek istedi. Balığı çekmekte zorlanan Çokivgen, yaklaşık 3 saat mücadele verdi.

Çokivgen, zorlu uğraşın ardından kıyıya çıkarmayı başardığı balığı görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Yapılan ölçümde 1 metre 74 santim uzunluğunda, 73 kiloluk orkinos yakaladığı anlaşılan Çokivgen, hem balığı yakaladığı hem de arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaştığı anları göğüs kamerasıyla kaydetti.

Çocukluğundan bu yana amatör balıkçılık yaptığını anlatan Çokivgen, en büyük hayalinin böyle bir balık yakalamak olduğunu söyledi. Çokivgen, "Gece 03.00-04.00 sularında yola çıktık. Yolda hep konuştuk; ‘Yakalarsak ne yaparız? Nasıl hareket etmemiz gerekir?’ diye. Saat 07.30 civarında balık oltama geldi. Bu kadar büyük olduğunu açıkçası tahmin etmemiştim. Daha küçük sanıyordum ama 73 kilo geldi ve 1 metre 74 santim boyundaydı” dedi.

Avın oldukça zorlu geçtiğini belirten Çokivgen, "Balık yaklaşık 3 saatlik mücadele sonucu geldi. Bu 3 saat çok çetin geçti. Ölüm pahasına mücadele ettim diyebilirim kayalıkların tepesinde. Birçok defa oltamı koparan bu canavar sonunda koparamadı, benim oldu. Bu takımlarla daha büyük hedeflerimiz var, dünya rekorunu planlıyorum açıkçası. Çok güzel bir hobi balıkçılık. Buradan herkese bu hobiyi yapmasını, bu işle uğraşmasını diliyorum" diye konuştu.