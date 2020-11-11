MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriÇanakkale'de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı
GeriGündem Çanakkale'de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, ilçede hem fidan dikti hem de fidan dağıttı. Kutluoba köyü Yılanlı mevkisinde 2 bin fıstık çamı fidanı, toprakla buluşturuldu. Ardından da bir traktör ile ilçe merkezindeki Yıldırım Akbulut Parkı'na getirilen 2 bin fidan halka dağıtıldı. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle fıstık çamı fidanları bir saatte tükendi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle