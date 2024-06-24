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Çanakkale'de üzücü görüntü... 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

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#Çanakkale#Orman#Yangın
Çanakkalede üzücü görüntü... 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:21

Çanakkale'nin Eceabat ile Ezine ilçelerindeki geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı.

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti. Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı.

Yangına 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluşların 290 toplamda aracı dahil olmak üzere 970 personelle yangına müdahale edildi. 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı.

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Çanakkalede üzücü görüntü... 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

EZİNE'DE İSE 147 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE, 105 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 16.30 sıralarında çöplükte başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan helikopter, uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman personelinin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.


Çanakkalede üzücü görüntü... 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

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#Çanakkale#Orman#Yangın

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