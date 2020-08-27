ÇANAKKALE, (DHA)
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Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araç içinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 25 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki şüpheli A.S. gözaltına alındı.
A.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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