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Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Çanakkale’de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

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Çanakkale’de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
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ÇANAKKALE’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2’si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.

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