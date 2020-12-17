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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
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ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ile bulundurmak' suçundan 6, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan da 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 47,64 gram esrar, 319,76 gram metamfetamin, 3,26 gram sentetik cannabinoid ve 56 ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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