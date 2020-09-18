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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenice ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale merkez ve Yenice ilçesi ile çevre köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.G., Ö.A., K.G. ve Ş.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 300 gram esrar, 50 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, 8 adet 9 milimetre tabanca mermisi ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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