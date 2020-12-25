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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, R.U. adlı şüphelinin Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin aracı, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 40 gram toz esrar ele geçirdi. R.U. ile beraberinde bulunan A.T. ve S.Ş. gözaltına alındı.

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