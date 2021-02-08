Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P. ve R.G. adlı şüphelilerin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesine satmak için uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç Mahmudiye-Bozalan kavşağı mevkisinde durduruldu. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, uyarıcı hap ve jel, 20 kilogram kaçak tütün, 4 bin 20 adet doldurulmuş sigara ile 16 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.