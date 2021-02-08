MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
GeriGündem Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P. ve R.G. adlı şüphelilerin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesine satmak için uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç Mahmudiye-Bozalan kavşağı mevkisinde durduruldu. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, uyarıcı hap ve jel, 20 kilogram kaçak tütün, 4 bin 20 adet doldurulmuş sigara ile 16 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle