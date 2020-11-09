MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı
GeriGündem Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, Afganistan uyruklu 15 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Polisin 8 adresteki eş zamanlı operasyonunda, Afganistan uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle