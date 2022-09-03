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Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

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#Çanakkale#Ezine#Tur Otobüsü
Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 13:03

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, şoför dahil 54 kişi yaralandı.

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Kocaeli'den Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan’ın idaresindeki tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti.

Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

31 yaralı Ezine Devlet Hastanesine, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesine, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesine, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA 

Kazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Aktaş, "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu bulunmakta. Kazada maalesef 1 yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar, Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi.

Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

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#Çanakkale#Ezine#Tur Otobüsü

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