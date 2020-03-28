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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Çanakkale’de trafik lambalarında ’evde kal’ uyarısı

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Çanakkale’de trafik lambalarında ’evde kal’ uyarısı
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ÇANAKKALE’de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına ’evde kal’ yazısı yansıtıldı.

Çanakkale Belediyesi’nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda ’evde kal’ yazısı ile karşılaşıyor.

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