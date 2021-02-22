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Gündem
Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da yakalandı

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Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
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ÇANAKKALE’de kendisini polis olarak tanıttığı M.U.'yu (76), 34 bin 305 euro ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran Y.F. (39), İstanbul'da yakalandı.

Cevat Paşa Mahallesi’nde yaşayan M.U.’yu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerin çalınmış, yeni kimlik çıkarman gerekiyor" dedi. Ayrıca elindeki euro ve ziynet eşyalarını, aracına bırakıp, kapıları da açık tutmasını söyledi. M.U. da 34 bin 305 euro ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyasını aracına bıraktı. Telefondaki kişinin "Şimdi işlemlerin tamamlanması için Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidebilirsin" dediği M.U., aracın yanından ayrıldı. Gelen şüpheli ise para ile ziynet eşyalarını alıp, kaçtı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.U.'nun şikayeti üzerine araştırma başlatan Çanakkale Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İstanbul'da yaşayan Y.F. olduğunu saptadı. Şüpheli Y.A., Çanakkale Asayiş Şube Amirliği ekiplerince, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale'ye getirilen Y.F., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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