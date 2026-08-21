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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Ekipler müdahale ediyor

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#Yangın#Çanakkale#Lapseki
Çanakkalede tarım arazisinde yangın Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 15:01

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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#Yangın#Çanakkale#Lapseki

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