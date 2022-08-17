Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarih eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.K.'nin evinde arama yaptı. Ekipler, 1 cep saati, 1 toprak heykel, ikiye bölünmüş heykel, 1 metal bileklik, 1 metal heykel, 4 sikke, figürlü 2 metal para, 2 taş, Osmanlıca yazılmış 3 belge ile üzerinde Arapça ibareler bulunan 30 metal para ele geçirdi.

Tarihi olduğu değerlendirilen eserlere el koyulurken, A.K. de gözaltına alındı. Hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan A.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.