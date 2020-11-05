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Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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Çanakkale'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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ÇANAKKALE'de, İskele Meydanı'nda banka bırakılan şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı. Üzerinde 'Alabilirsiniz, esen kalınız' notu bulunan şüpheli çantadan kitaplar ve kıyafetler çıktı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne 100 metre mesafedeki İskele Meydanı'nda bir bankın üzerine bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi. İskelede görevli trafik polislerinin dikkatini çeken çantanın üzerinde 'Alabilirsiniz, esen kalınız' notunun olduğu görüldü. Olay yeri güvenlik şeridi ile çevrilirken, vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı. Polis, yakındaki otobüs durağında bulunan vatandaşların da başka durakları kullanmalarını istedi. Şüpheli çantaya çok yakın olan Demircioğlu ve Kayserili Ahmetpaşa caddeleri araç trafiğine kapatıldı. 

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kıyafetlerini giyip şüpheli çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Ardından da kablo aracılığıyla fünye uzaktan patlatıldı. Patlamanın ardından şüpheli çantadan çok sayıda kitap ve kıyafet çıktı.

Patlamanın ardından olay yerine, kitap ve kıyafetleri ihtiyacı olan birinin alması için yardım amacıyla bıraktığını söyleyen çantanın sahibi Y.A. geldi. Polise ifade veren Y.A. "Yanlış anlaşılma oldu, ben Allah rızası için bıraktım bunları" dedi.

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