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Burak GEZEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de son 92 yılın rekoru! 38 dereceyi gördü

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Çanakkale'de geçen pazar günü son 92 yılın en yüksek Haziran ayı sıcaklığı 37,2 derece olarak kaydedilirken dün de 38 derece ile yeni rekor geldi. Kentte yaşayanlar serinlemek için gölgelik alanlar ve parklara giderken, kimi de sahilde denize girdi. Kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru 6 Ağustos 2017'de ölçüldü. Sıcaklık 39 dereceydi.

Çanakkale’de son 10 gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzun yıllar haziran ayı sıcaklık ortalamasının 27,7 derece olduğu kentte, meteoroloji yetkilileri geçen pazar yapılan ölçümlerde 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Ancak dün yapılan ölçümlerde 38 derece ile yeni rekor geldi. Bu arada kentte tüm zamanların sıcaklık rekorunun 6 Ağustos 2017'de ölçülen 39 derece olduğu öğrenildi. Kentte bugün hissedilen poyrazla birlikte halk rahatladı. Kentte yaşayanlar serinlemek için gölgelik alanlar ve parklara giderken, kimi de sahilde denize girdi.

Çanakkalede son 92 yılın rekoru 38 dereceyi gördü
'UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK HİSSETMEDİM'

Kordonda bulunan Kerim Taşkın, "Uzun yıllardır buradayım ama böyle sıcaklığı uzun yıllardır hissetmemiştik. Çünkü dün gezemedik. 3-4 tane kafe değiştirdik. Klimalar da yok. Sıcaklıklar haziran ayında bu kadarsa temmuz ve ağustos aylarında ne yapacağız bilmiyorum. Galiba bu süreç içerisinde 2-3 tane klima kullanmak zorunda kalacağız. Bence sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek ve Çanakkale 2021 yılında yeni bir rekorun sahibi olacak" dedi.

Çanakkalede son 92 yılın rekoru 38 dereceyi gördü

'GÜNEŞE KARŞI ŞEMSİYE ALDIM'

Sıcaktan korunmak için şemsiyesi ile kordonda yürüyen Figen Kocaefe ise, "Aşırı sıcak var. Bunalıyoruz. Bugün biraz daha serin gibi esiyor. Güneşin etkilerini azaltmak için şemsiye aldım. Şapka taksam uçacak diye düşünüyorum. Birkaç gündür çok bunaltıcı sıcak vardı" diye konuştu.

Yapılan tahminlere göre, hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Çanakkale'de, cumartesi ve pazar sıcaklıkların 30-32 derece olması bekleniyor.

Çanakkalede son 92 yılın rekoru 38 dereceyi gördü

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