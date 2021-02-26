MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
GeriGündem Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'de ortalama 70 kilometre hızla uçabilen sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı.

Çanakkalede sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, göç yolundaki sığırcık kuşları, gökyüzünde akrobatik hareketleriyle dikkat çekti. Binlerce sığırcık kuşunun aynı anda yaptıkları hareketler görenleri mest etti. Uçarken mekanik sesler çıkartan sığırcık kuşları, gürültücü ve taklitçi olmalarıyla biliniyor.

Saatte 70 kilometre hızla uçan ve 1000 kilometre yol kat edebilen sığırcık kuşlarının görsel şovu, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kuşların, bölgedeki tarlaya iniş yapmaları ile beslenmeleri de görüntülendi. Genellikle meyve ve sebzelerin tohumlarını yiyen kuşlar, sesleriyle de çekirgeleri kaçırıyor.

Çanakkalede sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi