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Mustafa SUİÇMEZ- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

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Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

ÇANAKKALE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı. Yangın nedeniyle Çanakkale- İzmir kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkalede seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale- İzmir Karayolu’nda seyir halinde olan U.M. yönetimindeki 17 FU 603 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. U.M. de hemen otomobilini yol kenarına çekip, beraberindeki 2 kişi ile alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeyi de aradı. Gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın nedeniyle karayolunun Çanakkale- İzmir yönünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çanakkalede seyir halindeki otomobil yandı

 

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