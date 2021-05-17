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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 17.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de sahiller ve parklar kapatılmıştı! Yasak 1 Haziran'a kadar devam edecek

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Çanakkale'de artan vaka sayıları nedeniyle Nisan ayının ortasında flaş bir karar alınmıştı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti. Park ve bahçelerin kapıları kapatılmış, kordon boyuna girişler de demir bariyerlerle önlenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kontrollü normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00’e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

Çanakkalede sahiller ve parklar kapatılmıştı Yasak 1 Hazirana kadar devam edecek
Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurara  dezenfektan evraklarını kontrol etti. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Çanakkalede sahiller ve parklar kapatılmıştı Yasak 1 Hazirana kadar devam edecek

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