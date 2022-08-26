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Çanakkale’de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi

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#Çanakkale#Sağanak#Sel
Çanakkale’de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 03:13

Çanakkale kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.

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#Çanakkale#Sağanak#Sel

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