Çanakkale’de sağanak nedeniyle Kepez Çayı ve Sarıçay taştı... Sahil yolu ulaşıma kapandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 03:31

 ÇANAKKALE’de etkili olan sağanak yağış ardından Kepez Çayı ve Sarıçay taştı. Belediye ekipleri taşkın riskine karşı çayların çevresinde önlem aldı.

Çanakkale’de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle Kepez-Güzelyalı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kenti ikiye bölen Sarıçay’ın da debisinin yükselmesinden dolayı bazı noktalarda yer yer taşmalar yaşandı. Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı. Pazar yeri barikatlar ve güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

BAZI İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI

ÇANAKKALE’de, Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 100’e ulaşmasının ardından dolusavağının açılması ve aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Ayrıca durakta bulunan bazı araçlar, şoförleri tarafından son anda tahliye edildi. Sarıçay yatağında bulunan bazı tekneler ise sulara gömüldü. Balıkçıların bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor.

