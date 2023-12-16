Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, otomobil suya kapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kalabaklı köyünde dere taştı. Yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil, bölgeye gelen kepçeyle kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

KÖY YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

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MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

KEPEZ DERESİ TAŞTI

Yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.

LAPSEKİ’DE YOLLAR SUYLA DOLDU

Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.