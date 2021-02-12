Çanakkale'de Ro-Ro gemisindeki yangın söndürüldü

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan 22 personel, biri İran uyruklu toplam 4 yolcu, 221 TIR ve 25 otobüs ile hareket eden ve İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan Türk bayraklı 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde dün saat 13.55’te kapalı ana giriş güvertesindeki otobüslerde yangın çıktı.

Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yaptıktan 36 mil sonra çıkan yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı. Ardından bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-4’ ve ‘Kurtarma-10’ römorkörleri, Bozcaada'nın kuzeyinde, açık denizde olan gemideki alevlere müdahale etti. Ancak, kuvvetli lodos fırtınasının çalışmaları zorlaştırması nedeniyle müdahaleye ara verilerek, gemi hızlı bir şekilde Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki Akçansa Limanı'na yanaştırıldı.

Akçansa Limanı'na yanaştırılan gemideki yangın, denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan ise çok sayıda itfaiye aracının sabaha kadar süren müdahalesiyle söndürüldü. Karadan itfaiye ve denizden römorkörler su sıkarak, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Gemide ve içerisindeki araçlarda meydana gelen hasar ise bugün yapılacak incelemenin ardından belli olacak.