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Gündem
Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

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Çanakkale’de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Çanakkale’de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile bankalar çevresinde yaptıkları  bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi 

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