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Gündem
Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı

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Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı

ÇANAKKALE'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Çanakkalede Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Emekli Polis Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonunda İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı.

Çanakkalede Polis Haftası kutlandı

 

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