MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de özel harekat destekli operasyon
GeriGündem Çanakkale'de özel harekat destekli operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de özel harekat destekli operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de özel harekat destekli operasyon
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Polis Özel Harekat (PÖH) destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi tespit etti. PÖH destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler B.A. ve C.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda evde yapılan aramada, 1,5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 7 lyrica hap, 1 hassas terazi ve 1,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle