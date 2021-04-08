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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Çanakkale'de otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Biga ilçesindeki Güvemalan Yol Emniyet ve Kontrol Noktası'nda R.Ü.'nün kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramda 9 milimetre çapında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

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