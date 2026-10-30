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Çanakkale’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Kaza#Otomobil Kazası#Aydınlatma Direği
Çanakkale’de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 05:56

Çanakkale’de otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı’nın karşısında meydana geldi. Lapseki-Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Efehan Uzkuç’un ölüm haberini alan yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Çanakkale Kaza#Otomobil Kazası#Aydınlatma Direği

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