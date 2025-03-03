×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de otobüs kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Otobüs Kazası#Gelibolu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 09:08

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

Haberin Devamı

Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 40'ı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkalede otobüs kazasında yaralı sayısı 40a yükseldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Otobüs Kazası#Gelibolu

BAKMADAN GEÇME!