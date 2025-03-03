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Çanakkale'de otobüs kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Otobüs Kazası#Gelibolu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 09:08

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı'ndan İzmir'e giden tur otobüsü yoldan çıktı. Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi.

Kazada sürücü Y.B. de yaralandı. Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü.

Çanakkalede otobüs kazasında yaralı sayısı 37ye yükseldi

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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#Çanakkale#Otobüs Kazası#Gelibolu

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