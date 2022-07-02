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Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı

#Çanakkale#ORMAN#Orman Kanunu
Çanakkalede ormanlara giriş yasaklandı

Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler, bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

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Çanakkale Valiliği'nce son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında bugünden başlayarak 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında, "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2022 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır" denildi.

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#Çanakkale#ORMAN#Orman Kanunu

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