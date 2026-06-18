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Çanakkale'de orman yangını kontrol altında

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#Çanakkale#Orman Yangını#İnsansız Hava Aracı
Çanakkalede orman yangını kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 13:47

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

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Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü yakınlarında, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, 3 helikopter, 1 İHA, 2 uçak, 2 treyler ile toplam 92 personel sevk edildi.

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Çanakkalede orman yangını kontrol altında

1 SAATE SÖNDÜRÜLDÜ

Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. 

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#Çanakkale#Orman Yangını#İnsansız Hava Aracı

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